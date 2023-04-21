Propaganda konuşmaları 7-13 Mayıs’ta yapılacak

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de gerçekleştireceği propaganda konuşmalarının detayları belli oldu. YSK tarafından alınan karar Resmi Gazete'nin dün yayımlanan mükerrer sayısı ile duyuruldu. Yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi: "Adaylar radyo ve televizyonda propaganda konuşmalarına 7 Mayıs 2023 Pazar günü başlanacak ve 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar, ikinci oylamaya kalması halinde 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde de 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü başlanacak ve 27 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar, ad çekmeyle belirlenecek gün ve saatlerde yapılmak koşuluyla devam edilecektir."

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