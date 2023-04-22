AK Parti ilçe binası saldırganı tutuklandı

Adana'da önceki gün AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra yakalanıp gözaltına alınan Erdem Kaya (24), çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Önceki gün Erdem Kaya isimli şüpheli, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya pompalı tüfekle 12 el ateş açtı. Başkanlığın camları ve tavanında saçma delikleri oluştu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli, binanın kapısını açamayınca tüfeğini bırakıp, yürümeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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