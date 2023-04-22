Depremzedelerden muhalefete tepki

Deprem bölgesinde ziyaretlerde bulunan muhalefet liderlerinden Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.Adıyaman'da bir vatandaş, hayatını kaybeden depremzedelerin mezarını ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bir vatandaşın, "Millet enkazın altındayken neredeydin Kemal Bey, mezarlığa karanfil bırakmakla olmuyor. Ben 37 tane canımı verdim toprağa, niye bir taneniz yoktu" sözleri dikkat çekti. Yaşananların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu açıklama yaptı: "Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim."Bir benzer olay da Gaziantep'te yaşandı. Bayram namazını Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Fatih Millet Cami'nde kılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na bir depremzede tepki gösterdi. Depremzede vatandaş, Ahmet Davutoğlu'nun, HDP'nin de destek verdiği Millet İttifakı'nda yer almasına anlam veremediklerini ifade ederek, "Ahmet Davutoğlu, Nurdağı'na gelmiş. Hoş gelmiş ama yanlış yere gidiyor. Nereye gittiği bilmiyor. Biz bu adamdan böyle bir şey ummuyorduk. Nereye gidiyor belli değil. Yakıştıramadık" diyerek tepki gösterdi.