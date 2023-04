Erdoğan’dan iki müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin konuşan Başkan Erdoğan şunları söyledi: "Ülke genelinde yeni bir seferberlik başlatıyoruz. İstanbul ilk sırada yer alıyor. 39 ilçede 220 bin binadaki 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altındadır. 6 Şubat depremlerinin verdiği mesajı dikkate alarak çok daha büyük dönüşüm projesi başlatıyoruz. 3 ayrı projeyi hızla hayata geçirmek. Avrupa yakasında 500 bin konut yapmak. İkincisi Asya'daki rezerv alanda 500 bin konut. Üçüncüsü mevcut yerleşim yerlerinde 500 bin konutu yerinde dönüştürmek. En az 6 milyon İstanbulluyu güvenli yuvalara kavuşturmak olacağız."Vatandaşa müjde veren Başkan Erdoğan, "İlk müjdem kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare 2+1 dairede 750 bin TL'ye kadar, 120 metrekare 3+1 dairede 900 bin TL'ye kadar maliyeti biz karşılayacağız. Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak borç ödenebilecek. Yüzde 10'u peşin ödenen 750 binlik borçlanma için 5 bin 625 lira taksit, 900 bin lira için 6 bin 750 lira taksit olacak. Cebinde birikmiş parası olmayan vatandaş bile katkıyla uygun şartlarda borçlanacak. Evini kendisi dönüştürmek isteyenlere de 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi imkanı sağlıyoruz" diye konuştu. İkinci müjdenin de kira yardımıyla ilgili olduğunu belirten Erdoğan, "İstanbul'da kira yardım tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz" dedi.Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki engelleri nasıl kaldırdıysak, enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl tamamen çözmüş olacağız. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez, Türkiye'de faiz düşecek."AK Parti ilçe binasına yapılan saldırı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek değilim. Ondan bir rant beklentisi içerisinde değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır. İlk defa olan şeyler de değil. İçişleri Bakanlığımız, emniyet teşkilatımız bu eşkıyayı anında yakaladılar. Gereken şeyler de şu an için yargıda yapılıyor" açıklamasında bulundu.Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan ve fotoğraf çekilen Başkan Erdoğan, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karadeniz gazı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Karadeniz doğalgazı ile ilgili söylenmesi gereken ne varsa bunları dün (önceki) akşam söyledik. Öncelikle bir ay, ardından da bir yıl olmak üzere ücretsiz şekilde Karadeniz doğalgazını milletimizle buluşturacağız. Bu süreç içerisinde de ülke genelinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız artık doğalgazımızın girmediği il, ilçe bırakmayacağız" dedi.TOGG'un uluslararası bir marka olduğunu tüm dünyanın göreceğini kaydeden Başkan Erdoğan, "Teslimat TIR'larımız şu an yollarda. Onun dışında değerli kardeşim İlham Aliyev'e gönderdik. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e de aynı şekilde gönderdik. Bunu diğer liderler ile bu şekilde paylaşacağız. Togg'un sadece ulusal değil, uluslararası bir marka olduğunu da dünya görecek. Şu an için lider kardeşler çok çok memnunlar. Ülkemizde de Togg'u tercih edenler memnun kalacaklar" dedi.İstanbul'a gelen turistler ve vatandaşlar Ramazan Bayramı namazında Ayasofya Camii'ni doldurdu. Vatandaşlar ve turistler caminin dışında beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde saf tuttu. Namaz sonrası vatandaşlar ve turistler Sultanahmet Meydanı'nda bayramlaştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de bin 830 rakımda yer alan Mahya Tepe Üs Bölgesi'nde birlikte bayram namazı kıldığı askerlerin bayramını kutladı. Namaz sonrası bölgede inceleme yapan Bakan Soylu komutanlardan bilgi alırken, kahvaltıda Başkan Erdoğan ile telefonda görüştü. Askerlerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, "Kato Marinos'taki bütün komuta, er, erbaş kadrosunun şahsım, ailem, milletim adına bayramlarını tebrik diyorum. Rabbim daha nice bayramlara hayırlısıyla bizleri kavuştursun" dedi.