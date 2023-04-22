Hakkari’de teröristin olmadığı ilk bayram

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı Süleyman Soylu, Trabzon Şalpazarı Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği hemşeri buluşmasında konuştu. Bakan Soylu, "Hakkari'de 40 yıldır ilk kez teröristin olmadığı bir bayram geçiriliyor. Teröristlerin yıllarca fink attığı, aynı zamanda Karadeniz'e kadar Tunceli üzerinden lojistik ve kendi teröristlerini oraya aktardıkları hem silah hem mühimmat hem gıda aktardıkları o alanı tamamen tamamen teröristlerden temizlemiş olduk" dedi.

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