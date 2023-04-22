Kazanılmış haklar kritik kavşakta

MAFİŞ: Uzun yıllardır dilimizde olan ve günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan mafiş kelimesi TDK'ya göre "Bitti, tükendi, bulunmaz, kalmadı, yok" anlamında kullanılan bir sözdür.

Gerçekten 14 Mayıs 2023'te tarihi bir seçim yapılacak.

Yeni dünya düzeni kurulum sürecinde yapılacak 14 Mayıs seçimlerinin büyük anlam ve önemi var.

Evet. Bu seçimlerde Türkiye'nin dünyadaki yeri, konumu, önemi ve etkisi belirlenecek. Aynı zamanda, 2 farklı zihniyet, iki farklı Türkiye hedefi yarışacak.

Bir tarafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki son 21 yılda ülkemize içte ve dışta kazandırdığı haklar korunacak. Siyasi ve iktisadi istikrar sürecek.

Diğer tarafta CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan 7'li koalisyonla Türkiye'nin rotası Washington- Brüksel'e (NATO) çevrilecek, kazanılmış hakların kaybedilmesi tehlikesi (MAFİŞ) ortaya çıkacak.



KADERLERİ BAĞLANDI

Bilindiği gibi 'Erdoğan gitsin'de birleşen Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları, bir Batı projesidir. Ortak yol haritası metinlerinde Amerika-Avrupa ve NATO'ya bağlılıklarını ilan ettiler. Kılıçdaroğlu ve yavruları neden sahneye çıkarıldı? Çünkü küresel ölçekte rotaları, Erdoğan'ın izlediğinden çok farklı.

'Ne Amerika ne Çin-Rusya' diyen Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nı durdurmak, bağımsız Türkiye yolunu kapatmak, silmek ve bitirmek için (Kemal Kılıçdaroğlu koalisyonu) kurgulandı.

Aylardır Amerikan-İngiliz- Avrupa basını, "14 Mayıs seçimlerinde kimin seçileceğini, Türkiye'nin NATO ittifakındaki rolünü ABD, AB ve Rusya ile ilişkileri; göç politikası; Ankara'nın Ukrayna'daki savaşta oynadığı rol ve Doğu Akdeniz'deki gerilimlerin yönünü belirleyecek" diye yazıyorlar.

Yani, derin ABD NATO-Avrupa'nın hemen yanında yer aldıracakları Kılıçdaroğlu ve yavrularının kaderlerini bağlamış durumdalar.



EMİR ALAN TÜRKİYE!

Türkiye stratejik konumu itibariyle dünyanın en hassas bölgesinde bulunuyor. 1952 yılında Türkiye'nin NATO'ya girmesinden 2000'li yıllara gelinceye kadar, Batı ittifakı içindeki ülkemiz maalesef, emir alan konumdaydı.

Derinliği olan iki örnek bu durumu çok iyi anlatır:

1) ABD-Avrupa zihniyetli cunta, 27 Mayıs 1960 darbesini yaptıktan sonra yaptıkları ilk açıklamada, "'NATO'ya, CENTO'ya, Batı ittifakına bağlıyız" demişlerdi.

2) 12 Eylül 1980 darbesini yapan Kenan Evren Cuntası'nın ilk işi "Yunanistan'ın NATO'ya dönüşünü sorgusuz sualsiz hemen sağlamak" olmuştu.



NEREDEN NEREYE?

ABD-NATO'dan emir almak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2002 yılında iktidara gelinceye kadar sürdü.

Erdoğan'ın, 2009 yılında Amerika'nın büyük koruyuculuğundaki İsrail'e 'One minute' çekmesi, sonra Kuzey Suriye'de ABD-PKK koridorunu paçavraya çevirmesi, kurulmaya çalışılan PKK kantonculuğunu parçalaması, ABD ve NATO'nun nefesini kesti.

Bunlar çok değerlidir. Artık, ABD-NATO'nun vermeye çalıştığı roller gözü kapalı kabul edilmiyor. Son örnek. ABD, İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya sokmak için aylardır bastırdı.

İsveç avucunu yaladı. Finlandiya, Türkiye isteklerini yerine getirerek yol alabildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tekrar seçilip 2023-2028 sürecini yönetirse, bağımsız Türkiye yürüyüşü devam ettikçe ABD-NATO'nun Ortadoğu- Akdeniz-Kıbrıs-Adalar Denizi (Ege), Karadeniz, yakın Asya sinsi ve kirli planları sarsıntı geçirecektir.



SAKIN UNUTMAYALIM

Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, yeni dünya kuruluşunu çok yakından takip ediyor. Derin ABD (CIA-PENTAGON)-

İngiltere'nin Çin planlarına göre jeopolitik hamleler yapıyor. Şöyle:

1) Türkiye-Çin ilişkileri 2) Rusya ile akıllı politikalar 3) Azerbaycan-Türkiye kardeşliğiyle Karabağ işgalinin sona erdirilmesi ve açılan Zengezur Koridoru 4) Türk Devletler Birliği (7 devlet tek millet) paradigması 5) Mavi Vatan. Akdeniz Kalkanı 6) Kıbrıs'ta Türk Devlet inşası.

7) Kuzey Suriye'de ABD koridorunun parçalanması ve aparatları PKK-YPG'ye kantoncuk kurmasına sert müdahaleler.

Bütün bu jeopolitik hamlelerin her biri ABD-NATO'nun emperyalist planlarını bozuyor.

ABD'nin yeni dünya konumunu kırıyor.



SONUÇ

TARİHİ 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tekrar seçilince bağımsız Türkiye yürüyüşü sürecek. 1952'den günümüze ABD-NATO hiç alışık değillerdi.

Şaşkınlık içindeydiler, oturdular. CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında 7'li koalisyonu kurguladılar.

Başarılı olacaklar mı? 15 Temmuz 2016 'da aparatları FETÖ'ye darbe yaptırmaya kalkan ABD-NATO avucunu yaladı. Aziz milletimizin ferasetiyle 14 Mayıs'ta da yine avuçlarını yalayacaklar.

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