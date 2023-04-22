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Haberler Politika MHP’li Büyükataman: Kandil bayram ediyor

MHP’li Büyükataman: Kandil bayram ediyor

22.4.2023

Gazete

MHP’li Büyükataman: Kandil bayram ediyor
MHP Bursa'da 14 Mayıs seçimlerine yönelik faaliyetler çerçevesinde Gemlik'te Seçim İletişim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. MHP Genel Sekreteri, MHP Bursa milletvekili adayı İsmet Büyükataman, Millet İttifakı'nın HDP ile mutabakat yaptığına değindi. Büyükataman, "Bu mutabakata dayalı olarak anayasayı değiştireceklerini, anayasadan Türklük maddesini çıkaracaklarını çok dilli ve çok kimlikli yeni bir anayasa yazımı konusunda mutabakata vardıklarını ifade ettiler. Kandil bayram ediyor. Bu proje Kandil'in Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ortak yapılma projesidir" dedi.
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