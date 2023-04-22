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Haberler Politika Milli muharebe tankımız Altay pazar günü geliyor

Milli muharebe tankımız Altay pazar günü geliyor

22.4.2023

Gazete

Milli muharebe tankımız Altay pazar günü geliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 8'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu. Bakan Akar başkanlığında Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyindekilerin yanı sıra sınır hattında görevli birlik komutanlarının katıldığı video telekonferans toplantısı düzenlendi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni 'amiral gemisi' TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini, İMECE uydu sisteminin başarıyla yörüngesine fırlatıldığını anımsatan Akar, "Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı da alacağız dedi.
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