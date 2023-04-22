“Şeyma’nın geldiği gün benim bayramım olacak”

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan Van'daki ailelerin evlat nöbeti 56'ncı haftayı geride bıraktı. Ailelerin Diyarbakır, Van, Hakkari, Muş gibi bazı illerde başlattıkları eylemle birlikte şu ana kadar 40 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu.



'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI

Van'da 12 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirttiği kızı Şeyma için HDP binası önünde diğer ailelerle 56 haftadır eylem yapan Nazlı Sancar, kızına 'teslim ol' diyerek çağrıda bulundu.



'HASRET KALDIM'

Nazlı Sancar, "Yüreğim buruk, bir yanım eksik. Onun sesine, gülüşüne, yüzüne hasret kaldım. 12 yıldır benim hep bir yanım eksik. Bir bayrama daha girdik ama yüreğim buruk. Bayramımız yok, seyranımız yok. Hangi gün Şeyma gelirse o gün benim bayramım olacak. Yıllardır kızım olmadan bayram geçiriyorum" diye konuştu.

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