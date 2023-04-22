Son Dakika... Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş’ta önemli açıklamalar

Son Dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluşmasında konuştu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın. Cumhur İttifakı, zillet ittifakına benzemez. Cumhur İttifakı, ne derse onu yapar."



"Deprem bölgesindeki inşaatların bir yıl içinde teslimiyle, Türkiye'yi afetlere karşı dirençli hale getirme hedefimize büyük ölçüde yaklaşmış olacağız."



"Karadeniz gazıyla ülkemize, değeri 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında hesap edilen yerli, milli, anamızın ak sütü gibi helal kaynağı kazandırdık"



"Türkiye'nin gençleri tasarladıkça, ürettikçe, katma değer oluşturdukça milletimizin ve devletimizin kazancı da artacaktır."



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak bu ülkeye faşizmin en ilkel şeklini dayatanların devri kapanalı çok oldu."



"Karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar. Bu ülkede kimse kimseye kökenini, mezhebini sormaz."



"Seccade, secde nedir bilmeyenlerin, ağzından çıkandan bihaber olanların seçim öncesi başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz."



"Birileri eski Türkiye'nin hastalıkları gibi bu konuları kaşımanın, kanatmanın peşinde. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar buna da izin vermeyeceğiz."

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