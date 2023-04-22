Son Dakika... Gaziantep’te ilk köy evleri teslim ediliyor! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son Dakika... Gaziantep'te yapımı tamamlanan köy evlerinin anahtar teslim töreni gerçekleştiriliyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı Belpınar ve Mesthüyük Köyleri, Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy evleri anahtar teslim töreninde konuşuyor.

CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Değerli kardeşlerim sizleri hürmetle selamlıyorum. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu yılkı bayramı 6 şubat depremlerin gölgesi altında geçirdik.. Depremde hayatını kaybeden 50 bini aşkın vatandaşımızın için Rabbimden rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Sanayi siteleri kurarak konutla birlikte istihdamı da gerçekleştireceğiz. Bir kısmı yerinde bir kısmı rezerv alanlardaki çalışmayla 5 yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz. Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun nice güzellikleriyle beraber afetle bizimle yaşıyor. Bize düşen görev binalarımızı sağlam yaparak afetlere karşı hazırlıklı olmaktır. son deprem felaketinin ardından kollarımız sıvadık. Depremin 15. gününden itibaren temellerimizi attık. 650 bin yeni yuva yapıyoruz. Bunlardan 319 bini bir yıl içinde teslim ederek şehirlerimiz ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Her şehrimizde yeni konutların yeni temel ayma konutlarını gerçekleştirdik. Şu ana kadar 105 bin konutun yapımına başladık. Bölgedeki şehirlerimizin tamamımın altyapısını da yeniliyoruz. Küçük sanayi siteleri yaparak konutla birlikte istihdamını da gözetiyoruz.

Bay Bay Kemal ve avenesinden bu ülkeye hayır gelmez. CHP çöp çukur çamur demek. Bunlara 5 koyun teslim edemezsiniz. Teslim ederseniz bunları kaybeder gelirler.



ÇİFTÇİLERE 10 YENİ MÜJDE

Başkan Erdoğan, çiftçilere yönelik Akıllı Köy Evi projesiyle yeni bir model ortaya koyacaklarını açıkladı.

ÇİFTÇİYE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Çiftçilere sıfır faizli hayvancılık kredisi vereceğiz.

Sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz.