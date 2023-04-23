4 günde 21 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı AK Part Kayseri Milletvekili adayı Hulusi Akar, İncesu ve Yeşilhisar ilçelerini ziyaret etti. Akar konuşmasında, "Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçik aslanlar gibi teröristleri kazdıkları çukurlara gömdü, gömmeye devam ediyor. Biraz önce bir haber daha aldık. Üç terörist Zap'ta Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece son 4 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21 oldu. İnşallah hudutlarımızın, milletimizin güvenliğini sağlayana kadar bu mücadele devam edecek. Bu konuda azimli, kararlı ve buna da muktediriz" dedi.

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