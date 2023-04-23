‘Hiçbir mermi bizi döndüremez’

İstanbul Bahçelievler'de bulunan Kocasinan Seçim Bürosu'na, önceki akşam silahlı saldırı düzenlendi. Yenibosna Mahallesi, Kocasinan Yolu Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin önüne gelen motosikletli iki kişi tarafından binaya ateş açıldı.Saldırıda bulunan kişiler olay yerinden araçları ile hızlıca kaçtı. Silah seslerini duyan parti binasındaki kişiler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Saldırıya tepki gösterildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadığını ifade etti. Çelik, "İstanbul'da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Şunu herkesin bilmesini isteriz. Bu saldırıyı gösteren zavallıların da bilmesini isteriz. Hiçbir ateş, hiçbir mermi, hiçbir saldırı bizi durduğumuz yerden döndüremez. Bizi istikametimizden saptıramaz. Bizi çalışmalarımızdan azmimizden ve gayretimizden zerre derecede bir azalma ve eksilmeye neden olmaz. Bu bizim kardeşliğimize daha çok sarılmamızı, çalışmalarımızı, milletimize olan bağlılığımızı, sevgimizi bugüne kadar şekliyle daha da fazla artırmamıza neden olur" diye konuştu.Kabaktepe sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun için bu tip saldırılara tevessül eden insanları buradan tekrar uyarmış oluyorum. Bunlar hiçbir zaman emellerinize ulaşmanızı sağlamadı. Bundan sonra da sağlamayacak. Toplumsal huzurumuzu barışımızı tehdit eden bu ve benzeri saldırılardan uzak durmalarını da salık veriyorum. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle durmak yok, yola devam diyerek yolumuza devam edeceğiz. Bu ve benzeri saldırılara karşı olan duruşumuzu, duvar gibi, çelik gibi, zırhlı bir hukuk ve kardeşlik anlayışı olan o duruşumuzla da yine çalışmalarımızı en güzel bir şekilde devam ettireceğiz." AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise, "Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Seçim İrtibat Büromuza gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum" diyerek paylaşımda bulundu.