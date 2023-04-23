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Haberler Politika ‘Romanların kapısını seçim için çalan bir parti değiliz’

‘Romanların kapısını seçim için çalan bir parti değiliz’

23.4.2023

Gazete

‘Romanların kapısını seçim için çalan bir parti değiliz’
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir milletvekili adayları Cemal Bekle ve Mehmet Sait Başdaş ile Romanların yaşadığı Konak ilçesindeki Ege ve Hilal mahallelerini ziyaret etti. AK Parti'nin toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayış ile siyaset yaptığını belirten Dağ, "CHP gibi, Roman vatandaşlarımızın adını sadece siyaseten anmak ya da fotoğraf ve görüntü vermek için kullanmıyoruz. Sadece seçim zamanı Romanların kapısını çalan, siyasi çıkar peşinde koşan bir parti değiliz. Bizi, CHP ve diğer partilerden ayıran da budur" dedi. CHP İzmir milletvekili Özcan Purçu'nun istifasının, CHP'nin Roman vatandaşlara bakış açısının ve samimiyetsizliğinin bir sonucu olduğunu söyleyen Dağ, 14 Mayıs'ta İzmir'de yüzyılın romanını birlikte yazacaklarını ifade etti.
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