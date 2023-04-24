  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika AK Partili İnan’dan Zübeyde Hanım’ın mezarına ziyaret

AK Partili İnan’dan Zübeyde Hanım’ın mezarına ziyaret

24.4.2023

Gazete

AK Partili İnan’dan Zübeyde Hanım’ın mezarına ziyaret
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi saha çalışmalarını aralıksız devam ettiren İzmir Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, İzmir Karşıyaka'da bulunan Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Partili İnan, "Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yetiştiren Zübeyde Hanım annemize Karşıyaka'daki anıt mezarının başında dua ettik. Kahraman annelerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA