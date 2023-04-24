AK Partili İnan’dan Zübeyde Hanım’ın mezarına ziyaret

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi saha çalışmalarını aralıksız devam ettiren İzmir Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, İzmir Karşıyaka'da bulunan Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Partili İnan, "Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yetiştiren Zübeyde Hanım annemize Karşıyaka'daki anıt mezarının başında dua ettik. Kahraman annelerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

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