“Allah hainlerle iş tutanları kahretsin”

İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Alphan, HDP ile kol kola giren Altılı Masa'nın liderlerini eleştirdi. 1992 yılında PKK ile girdiği çatışmada 5 ayrı silahtan çıkan 5 kurşunla şehit olan kardeşi Mustafa Alphan'ın ve tüm şehitlerin kemiklerinin sızladığını dile getiren Alphan, sorumlunun muhalefet partileri olduğunu söyledi. Kırmızı çizgiler adına hiçbir ilkenin kalmadığını dile getiren Alphan, "Hainlerle iş tutanlar ortada. Onları Allah'a havale ediyorum. Allah onları kahretsin. 40 yıldır nice vatan evlatlarımızı şehit eden PKK terör örgütünün sözde liderleri neredeyse her gün inlerinden seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunup bir siyasi partinin adayının desteklenmesini emrediyor. Bu teröristlere bazı kesimlerin sessiz kalması şehit yakınlarını kahrediyor. İstikbal ve istiklalimize kastedenlere karşı 'Ya ölüm ya istiklal' diyoruz" ifadelerini kullandı.

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