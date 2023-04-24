Atatürk düşmanlarını nasıl hazmediyorsunuz!

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın kendisinin 5 yıl hapis yatmasına neden olan, Ergenekon davası kumpasının tetikçisi FETÖ yayın organı Taraf'ın yazarlığını yapan ve bu seçimde partisinin İzmir 1. bölgede kendi önünde 1. sıradan milletvekili adayı yapılan Yüksel Taşkın'ı öve öve bitirememesi "Pes" dedirtti.CHP'li Tuncay Özkan, "Kemalizm ırkçılıktır" sözleriyle tepki çeken Yüksel Taşkın ve diğer tartışmalı adaylar için "Herkes kendi birikimini ortaya koyar. Bizim listemiz büyük bir birikim ortaya koyuyor. Yüksel Taşkın MYK üyemiz. Akademik kariyeri, Türk düşünce dünyasına katkıları, partimize verdiği katkılarla İzmir'de listede yer alıyor. Gökçe Gökçen MYK üyemiz. Genç, nitelikli, çok iyi yetişmiş bir isim. Kadın temsili konusunda çok önemli bir isim. 2. Bölge'nin birinci sırasında Türk kadının çok önemli bir birikimini yansıtacak. Hacer Foggo bir kadın olarak yoksullukla mücadelede yoksulların kucaklanmasında en önemli isimlerden biri" ifadelerini kullandı.Tuncay Özkan'ın bu açıklamalarına AK Parti İzmir Milletvekili ve 1. bölge adayı Atilla Kaya'dan tepki geldi. Atilla Kaya, İzmirliler'in iradesini çantada keklik görenlerin 14 Mayıs'ta gereken cevabı alacağını söyledi. Atatürk karşıtlarının liste başına konulduğu, Mehmetçiğe iftira atanların bulunduğu CHP'ye yüklenen Atilla Kaya, "Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Bu CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'si değil. CHP'nin geldiği durumu, İzmir'deki aday listelerinde net bir şekilde görebiliyoruz. CHP İzmir Milletvekili Sayın Tuncay Özkan çıkmış bir şeyler söylemiş. Atatürk karşıtı adamların altında listede olmayı hazmedebiliyorsa o kendi bileceği iş. Ama İzmirliler, CHP'nin geldiği bu duruma tahammül etmez" dedi. Atatürkçü Tacettin Bayır ve Atila Sertel'in CHP'den tasfiye edildiğini hatırlatan Kaya, "Atatürk karşıtı birisini getirip listenin başına koydular. Mehmetçiğe iftira atan birini aday gösterdiler. Diyorlar ki, İzmirliler tıpış tıpış oy verecek. CHP'nin aday listesi İzmir'i temsil etmiyor. İzmirli hemşehrilerimizin iradesini çantada keklik görme şımarıklığını yapanlar, sandıkta hüsrana uğrayacak" ifadelerini kullandı.