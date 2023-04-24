Eser ve hizmette AK Parti rakipsiz

AK Parti İzmir Milletvekili ve 2. Bölge Milletvekili adayı Ceyda Bölünmez Çankırı seçim kampanyası çerçevesinde Karabağlar'da Aile Destek Merkezi (ADEM)'i ziyaret etti. Burada el emeği göz nuru ile yapılan üretimleri inceleyen Çankırı, ADEM'in çeşitli alanlarda sunduğu fırsatlarla nitelikli hizmetin adresi olduğunu anlattı. AK Parti iktidarından önce kadınların sorunlarıyla, istismarlarıyla, dramlarıyla mağduriyetleriyle gündemde olduğunu belirten Çankırı,"Eser ve hizmet siyasetinde bizimle yarışacak kimse yok. Yürütülen her mücadelede biz kadınları hep yanımızda gördük. Kadınlarımızı ülkemizin beşeri sermayesinin ana unsuru haline dönüştürdük. 2002'den önce unutulan kadınlar şimdi sorunlarına kesim çözüm ve taleplerine muhatap bulur oldu. Kadınlarımızın hayalleriyle kendimize ufuk çiziyoruz" diye ifade etti.

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