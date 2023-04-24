Kürsüye bayrakla çıkan Yıldırım ayakta alkışlandı

TBMM'nin açılışının 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda, 23 Nisan Özel Oturumu yapıldı. Özel oturumda konuşma yapan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "İnsan işiyle, eseriyle yad edilir. Hepimizin karnesini millet veriyor. Umarım ve dilerim naçizane ismimiz bu büyük millete, ülkeye hizmet etmiş birisi olarak anılır. Baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş. Bizler vazifemizi milletimize, ülkemize hizmet olarak tanımladık ve öyle yola çıktık" şeklinde konuştu. Binali Yıldırım konuşmasının ardından, yanında getirdiği Türk Bayrağı'nı elinde tutarak İstiklal Marşını okudu. Milletvekilleri Yıldırım'ı ayakta alkışladı.

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