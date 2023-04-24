“Parmak sallayanlar huzurumuzu bozamaz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Çiğli'deki temasları kapsamında İzmir 1. Amatör Lig ekiplerinden Harmandalıspor ile Çiğli Esentepespor takımları arasındaki karşılaşmayı izledi. Dağ, maç sonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yanlış politikaları nedeniyle Çiğli'nin Harmandalı'ndaki çöplükle anıldığını söyledi.



"YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK"

Bölgenin sporla anılmasını istediklerini ve bu konuda yatırımları artıracaklarını belirten Dağ, "Birkaç yıl içinde Çiğli'den çıkan sporcuların ülke gündeminde olduğunu, milli takımda, Süper Lig'de oynayan futbolcular olduğunu hep beraber göreceğiz. Buraya da bunların yatırımlarını da hızlıca hayata geçireceğiz" diye konuştu. Sürekli olarak parmak sallayan bir kesim olduğunu belirten Dağ, "Hesaplaşacağız' diyorlar. İnşallah önümüzdeki 5 senede yine iktidar olarak devam edeceğiz ama ısrarlı bir şekilde bizimle hesaplaşacağını söyleyenler, bizi temsil eden kitlelerle bize bugüne kadar oy veren kitlelere parmak sallayanlar ve aynı zamanda da 14 Mayıs'tan sonrası için birtakım heveslerini ortaya koyan terör örgütleri bizim huzurumuzu bozamayacak" dedi.

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