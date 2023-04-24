Şahin: Unutma o kadın seni de buruşturup atacak

Seçim çalışmaları kapsamında saha çalışmalarını sürdüren TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu partisinin HDP ve PKK ile ilişkilendirilmesine karşı çıktı. "Türk siyasetinde PKK'yı önemli aktör haline getirmeye çalışanlar millet ittifakının mensupları değildir" ifadelerini kullanan Dervişoğlu'na MHP kanadından cevap geldi.MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden çok sert açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan Veysel Şahin, "Durumunun farkında değilsin, her Ülkücü gibi seni de buruşturup atacak o kadın unutma" ifadelerini kullandı. Şahin'in Dervişoğlu'na cevap verdiği paylaşımda "PKK'yı aklamak sana düşmüş. Yazık ki ne yazık. (Hatırla; bunları bize aklatacaklar derdin.) Durumunun farkında değilsin, her Ülkücü gibi seni de buruşturup atacak o kadın unutma. (Çeviköz'ün Amerikan gazetelerine verdiği mülakatı bir daha oku.)" ifadelerini kullandığı görüldü.