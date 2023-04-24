“Türkiye ile Mısır’ın askeri savunma iş birliği yakın”

ABD merkezli Forbes dergisi, Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme kapsamında askeri bir anlaşmaya imza atılabileceğini vurgulayarak, Kahire'nin Bayraktar TB2 satın alabileceğini yazdı. Konuya ilişkin analistlerin, diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasıyla birlikte bu durumun savunma anlaşmalarını beraberinde getirebileceğini söylediği belirtildi. Türkiye'nin, Mısır'a SİHA teklifinde bulunabileceği ifade edilerek, "Çünkü Kahire'nin rakiplerinden birine sattı" denildi. Bu noktada 2021'de Etiyopya'ya sağlanan TB2'ler hatırlatıldı.

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