Son Dakika... “Gençlik İçin Hemen Şimdi” Programı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son Dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen "Gençlik İçin Hemen Şimdi" programında konuşuyor.

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BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERE SESLENDİ

Unutmayın! Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakırken Türkiye Yüzyılı'nın sahipleri sizlersiniz.

Türkiye Yüzyılı'nı biz başlatıyoruz onu yükseltecek olan sizlersiniz. Bağımsızlık ve kalkınma bayrağının yeni emanetçileri sizlersiniz.

"SİZLER AK PARTİ DÖNEMİNDE DOĞMUŞ, BÜYÜMÜŞ BİR NESİLSİNİZ"

Ülkenin geleceğini sizlere teslim ederken gözümüz arkada kalmayacak. Sevgili gençler, sizler AK Parti döneminde doğmuş, büyümüş bir nesilsiniz. Haklı olarak, eski Türkiye'yi görmediğiniz için bazı mukayeseleri yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Türkiye'yi 21 yılda nereden nereye geldiğini anlatırken verdiğimiz rakamlar yetersiz kalıyor.

Cumhurbaşkanınız 1994'te İstanbul'a Belediye Başkanı oldu. O zaman İstanbul'da çöp, çukur, vardı. İBB Başkanı CHP'liydi, ardından biz İstanbul'u 1994'te aldık.