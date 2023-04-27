İmamoğlu’nun taşıma kalabalığı ifşa oldu

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yalova'da gerçekleştirdiği seçim mitingi sönük geçerken, meydana çevre illerden CHP üyelerinin otobüslerle taşındığı öğrenildi.

TATİLLER ve seyahatler dolayısıyla uğramadığı İstanbul'u seçim sürecinde iyice unutan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehir turlarına devam ediyor. 25 Nisan'da deniz aracıyla Yalova'ya giden CHP'li İmamoğlu'nun düzenlediği mitinge 4 bin kişinin katıldığı öğrenildi.

BÜYÜK BOŞLUKLAR

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde büyük boşluklar oluştu. Emniyet verilerine göre Ekrem İmamoğlu'nun Yalova mitingine katılım 4 bin kişiyle sınırlı kaldı. İstanbul'dan Yalova'ya İBB'ye ait feribotla gelen İmamoğlu, dönüşte yine İBB'nin deniz aracını kullandı.