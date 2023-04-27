Yeşil Sol Parti’nin adayı PKK/KCK’dan tutuklandı

PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasında eğitim aldığı iddia edilen Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayı Ayten Dönmez tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK ve PYD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltına aldığı Dönmez, dün akşam saatlerinde tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüpheli Dönmez'in tutuklanmasına karar verdi.

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