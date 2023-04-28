‘Terör örgütü muhalefet ortağı gibi konuşuyor’

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, dün İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen Lojistik ve Mobilya Sektörleri Değerlendirme Toplantısı'nda sektör temsilcileriyle buluştu. 14 Mayıs seçimleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, "Bu seçim artık Türkiye'nin seçimi olmaktan çıktı" dedi.

Yıldırım, "Herkes bu seçimle ilgileniyor. Terör örgütü de Millet İttifakı ortağıymış gibi açıklama yapıyor. Bizim karşı adaya bir sözümüz yok ama o adayın iradesi dışında bir yapılanma, natta bir yönlendirme olduğunu görüyoruz. Bu sadece terör örgütleriyle sınırlı değildir, o örgütlerin arkasındaki sahipleri de işin içine girmiştir. Aslında yedili, altılı masa, koalisyon filan değil, on ikiye kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.

METİN BURMALI