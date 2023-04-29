Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! TCG Anadolu İzmir’e geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir mitinginde vatandaşlara seslendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir mitinginde vatandaşlara seslendi.
Başkan Erdoğan'ın mitingine yüzbinlerce vatandaş katıldı. Kalabalık objektiflere yansıdı.
Mitingde konuşan Başkan Erdoğan, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun İzmir'e geleceğini açıkladı.
Erdoğan, geminin seçim öncesi Alsancak Limanı'nda ziyarete açık olacağını da belirtti.
Başkan Erdoğan, "TCG Anadolu Alsancak Limanı'na geliyor. Gezmeyi ihmal etmeyin. Son haftayı buraya ayırdık. Dedik ki finali burada yapalım" diye konuştu.