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Haberler Politika Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! TCG Anadolu İzmir'e geliyor

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! TCG Anadolu İzmir'e geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi İzmir mitinginde müjdeyi verdi. Mitingde konuşan Başkan Erdoğan, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun İzmir'e geleceğini açıkladı. Erdoğan, geminin seçim öncesi Alsancak Limanı'nda ziyarete açık olacağını da belirtti.

29.04.2023, 18:49 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023, 18:51

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir mitinginde vatandaşlara seslendi.

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! TCG Anadolu İzmir’e geliyor

Başkan Erdoğan'ın mitingine yüzbinlerce vatandaş katıldı. Kalabalık objektiflere yansıdı.

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! TCG Anadolu İzmir’e geliyor

Mitingde konuşan Başkan Erdoğan, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun İzmir'e geleceğini açıkladı.

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! TCG Anadolu İzmir’e geliyor

Erdoğan, geminin seçim öncesi Alsancak Limanı'nda ziyarete açık olacağını da belirtti.

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! TCG Anadolu İzmir’e geliyor

Başkan Erdoğan, "TCG Anadolu Alsancak Limanı'na geliyor. Gezmeyi ihmal etmeyin. Son haftayı buraya ayırdık. Dedik ki finali burada yapalım" diye konuştu.

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