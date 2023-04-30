Son Dakika... Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar! "MİT, DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdi"

Son dakika haberi… Türkiye Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı ATV Avrupa canlı yayınında gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Sağlık durumu) Gayet iyiyim. Zaten o günden sonra ben meydanlarda programlarımı yaptım. Bunlardan en önemlisi Ankara programıydı.Durmadan ara vermeden yol devam ettik. Oralar bizim bir yerde enerji kaynağımız oluyor.



(Yurtdışındaki seçmenler) 3 milyon 300 bin yurtdışı seçmen statüsüne sahip vatandaşımız var. Yurtdışında 4 bin 469 sandık kurulacak. Bu işlem yurtdışı temsilciklerinde 9 Mayıs'ta son bulacak. Gümrük kapılarında ise Mayıs'ta son bulacak. Vatandaşlarımın oy kullanma haklarını süratle giderecek ve vatandaşlarımız oylarını kullanabilecekler.

Bize ilk yöneltilen soru yurtdışındaki vatandaşlarımızdan, 'Biz ne zaman oy kullanma hakkına sahip olacağız?' Ben de hiç merak etmeyin bu hakkını süratle sağlayacağız dedim. Diğer hükümetler sadece döviz ihtiyacı olduğunda yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hatırladılar. Biz ise onlara oy kullanma hakkını verdik.

Seçimlere katılım oranı bir yılda yüzde 36'lara daha sonra yüzde 40'lara ulaştı. 2018 seçiminde bu oran yüzde 50'leri aştı. Son 21 yılda oy kullanmanın yanında daha önce hayal edilemeyen pek çok adım attık. Teknolojinin imkanlarını kullanarak vatandaşlarımın işlemlerini elektronik ortamda kolaylaştırdık.

Pasaport harçlarını yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için yarı yarıya indirdik. Türkiye'ye gelen vatandaşların araçlarını ülkemizde kullanabilme sınırlarını 2 yıla çıkardık. Muhalefet yurtdışı ile ilgili bugüne kadar ne yaptı. Biz birçok adımları attık. Vatandaşlarımız 177 merkez ile 46 gümrük kapısından oylarını kullanabilecek.

Son 21 yılda daha önce hayal dahi edilemeyen birçok adım attık. Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın araçlarını sınırlar içerisinde kullanabilme sürelerini 2 yıla çıkardık.







14 MAYIS MESAJI

(Yurt dışında seçimlere katılım) Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum."



ASRIN FELAKETİNDE YARALAR SARILIYOR

Her iş bir şey karşılığında olur. Covid döneminde bunu yaşadık. Dünyanın 165 nokta ve bölgesine yardımda bulunduk. Aşı gönderdik, gıda, ilaç vesaire. Deprem zamanında dünya bizi yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren sağ olsunlar yanımızda oldular. Arama kurtarma ekipleri geldi. Çadırlar zaman içerisinde de konteynerler geldi.

Azerbaycan '1000 kalıcı konut yapmak istiyorum' dedi. Dün de onun temellerini attık. Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımız yardıma koştular. Biz bu yapılanları asla unutmayacağız. Yaralarımızı da beraberce saracağız. AFAD'ımız Kızılay'ımız bu süre içinde yoğun bir çalışma içinde oldular. Arama kurtarma ekipleri ile çok iyi bir diyaloğun içinde oldular. Tabi ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifa diliyorum.

14 tane köy evini sahiplerine teslim ettik. Bİzim için önemli olan sürayle buralarda kalıcı konutların yapılması. Hatay'da özellikle demir çelikten bir hastane yapımı var, bir hastane yapımı daha var 3 ay ile 6 ay arasında bitirerek vatandaşımıza sunacağız.

Türkiye'nin gücü arttıkça vatandaşımızın itibarı da artıyor. Vatandaşlarımdan ellerindeki gücü en iyi şekilde kullanmalarını istirham ediyorum. 14 Mayıs bu bakımdan büyük önem arz ediyor.



Muhalefet bizim insanımız tanımıyor. Muhalefet, hükümetin başarılarını gören hiç kimseden hazetmiyor. Bu zihniyeti milletimizin vicdanına havale ediyoruz.



(7'li koalisyona) Bu masaya biz artık cümbüş masası diyebiliriz.





"MEYDANLARIN DİLİ ZAFER DİYOR"

Meydanlara göre biz gümbür gümbür 14 Mayıs'a zafere doğru gidiyoruz. Lehte bir havayı anketlerde de görüyoruz. Gerek cumhurbaşkanlığında gerek Cumhur İttifakı olarak güzel bir tablo şu anda önümüzde.

Geçenlerde HDP'den bir temsilci konuşma yapıyor diyor ki; "Biz Diyanet İşleri Başkanlığını kapatacağız" neymiş... Yeni bir başkanlık kuracaklarmış. AK Parti'nin iktidar, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede kesinlikle böyle bir şeyi yapmaları mümkün değil, bunlara biz gereken cevabı veririz. Bu ülke tamamiyle yüzde 99'u müslüman olan bir ülke. Devletimiz vatandaşımızın arkasındadır.

MİT, DEAŞ'IN SÖZDE LİDERİNİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ!

MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi adlı şahsı uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs MİT'in dün Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.