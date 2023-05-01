Bahçeli: Zillet ittifakı zalimlerin oyun uşağıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük mitinginde coşkulu kalabalığa hitap etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'de kaos ve belirsizlik döneminin sona erdiğini, uzlaşı kültürünün her alanda hayata geçirildiğini vurguladı. 7'li koalisyona "Zillet İttifakı" diyerek seslenen Bahçeli, "Türk milleti mührü eline aldığında PKK ve FETÖ takviyeli Zillet İttifakı'na beden olan partileri ne gören ne duyan ne de bulan olacaktır" şeklinde konuştu.



ZİLLETİN HESABINI BOZACAĞIZ

Devlet Bahçeli konuşmasının devamında, "Terörü bitirmiş, işsizliği yenmiş, enflasyonu düşürmüş, her insanımızı şefkatle kucaklamış, üretim, yatırım, ihracat seferberliğiyle yükseldikçe yükselmiş bir Türkiye gerçeğine hep birlikte ulaşacağız. Varsın birileri bölücüleri, teröristleri, yedi düveli yanına alsın. Zilletin hesaplarını sizlerin iradesiyle bozacağız" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun seçim sloganına cevap veren Bahçeli, "Geliyor gelmekte olan" masalını anlatan, "Sana söz" aldatmasıyla avunan münafık muhterislere sesleniyorum, nereye geliyorsunuz? Nasıl geliyorsunuz? Kiminle gelmeyi düşlüyorsunuz? Biz bir yere gitmiyoruz, hatta geleceğiniz varsa göreceğiniz de var diyoruz. Zillet ittifakı, zırvanın tutsağıdır. Zillet ittifakı, zalimlerin oyun uşağıdır. Zillet ittifakı, terör örgütlerinin, küresel çıkar gruplarının, tefecilerin, Türkiye alerjisi hastalık noktasına ulaşmış mihrakların Truva Atı'dır. Bunlarda gelecek yoktur" şeklinde konuştu.

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