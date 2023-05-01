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Haberler Politika Bakan Akar: Teröristlerin barınakları başlarına yıkıldı

Bakan Akar: Teröristlerin barınakları başlarına yıkıldı

1.5.2023

Gazete

Bakan Akar: Teröristlerin barınakları başlarına yıkıldı
AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 'Ağrılılar Erzurumlular Karslılar Buluşması'nda,"Doğunun kahramanları, sınırlarımızın muhafızları" diye hitap ettiği vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başladı.

HULUSİ AKAR'A ANLAMLI HEDİYE
"Biz biriz, beraberiz tek yumruk, tek yüreğiz. Birlikte ülkemize, milletimize güç katıyoruz. Çatlasınlar, patlasınlar" diyen Akar, büyük ve güçlü Türkiye için hep beraber çalıştıklarını söyledi. Güvenlik olmadan geleceğin olamayacağını vurgulayan Akar, "Bekamıza yönelik dışarıdaki güçlerin maşası, kuklası olanlara karşı mücadelemiz devam ediyor. Başta PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere ne kadar terör örgütü varsa mücadelemiz kararlılıkla sürüyor" diye konuştu. Mehmetçiğin kararlı mücadelesinden dolayı teröristlerin panik içinde olduğunu ifade eden Akar, "Teröristler şu anda korku içinde. Elebaşları gece-gündüz konuşmalarında efendilerinden yardım istiyorlar. Mehmetçik şu anda Zap'ta, Gabar'da, Gara'da. Teröristlerin barınakları, sığınakları başlarına yıkıldı" ifadelerini kullandı. Öte yandan, yoğun ilgi gösterilen faaliyet öncesinde Akar'a 'Ömer Halis' isimli bir çocuk tarafından Türk bayrağı hediye edildi. Akar alkışlar arasında kendisine verilen bayrağı öperek teslim aldı.

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