Biz görevdeyken ne Selo ne de Apo dışarı çıkamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Mitingine katıldı. Eşi Emine Erdoğan'ın eşlik ettiği Erdoğan, konuşmasına boynunda Ankaragücü atkısı ile başladı. Kendisini dinlemeye gelen muhteşem kalabalığa seslenen Erdoğan, "Allah'a hamdolsun. Dün İzmir de böyleydi. Aynı şekilde İstanbul TEKNOFEST yine böyleydi. 100 binler geliyor. Sandığa yürüyor 100 binler. 14 Mayıs'ın müjdesini veriyor. 14 Mayıs'a hazır mıyız? Sandıkları gümbür gümbür patlatmaya var mıyız?" dedi.Seçime az bir süre kaldığını hatırlatarak gençlere çok iş düştüğünü belirten Erdoğan, "Bütün muhataplarımıza 14 Mayıs'ın önemini anlatıyorsunuz değil mi? Bu 'Bay Bay Kemal'in de ne olduğunu herhalde anlatıyorsunuz. Bunun ne denli yalancı olduğunu anlatıyorsunuz değil mi? Dün baktım İzmir'de 'Bay Bay Kemal' billboarda onu yazmış. 'İzmir'e iyi hizmete geliyoruz' diyor. İstanbul aynı şeyi söylüyor. 4 yıldır İstanbul'da ne yaptınız? Ankara'da 4 yıldır ne yaptınız? İzmir'de bir yağmur görmesin. Çamur, çukur alıyor başını götürüyor. Ankara'da da öyle değil mi? Bunların üç tane tanımı var? CHP'yi tanımak istiyorsanız 3 kelime yeter. Çöp, çamur, çukur" diye konuştu. 15 Temmuz gecesini hatırlatan Erdoğan, "Şehrin üzerinde ölüm saçan uçaklar, helikopterler gezerken, şehrin sokaklarını namlularından ateş püsküren tanklar ezerken Ankara, dimdik ayakta durdu. Kimdi bunlar? FETÖ. Şimdi bu FETÖ, bunun avanesi, bu alçağın avanesi kimlerle beraber? 'Bay Bay Kemal' ile beraber. Kılıçdaroğlu'nun yanında başka kimler var? İP var. Malum o yavrucuklar var. HDP'yi de yanlarına kattılar. İki tane de belediye başkanı aldılar yanlarına. Ankara, İstanbul. Önce Altılı Masa'ydı sonra Yedili oldu, şimdi Dokuzlu Masa oldu. 'Bay Bay Kemal' o da yetmeyecek size. Sen onlarla beraber yürü. Bizim yanımızda millet var millet. Bizim yanımızda cumhur var cumhur. Cumhuru yanına alamayan avucunu yalar" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun İzmir mitingindeki gafına değinen Başkan Erdoğan, "Bu arada çok heyecanlanmış, kendini maliye bakanı ilan etti. Ya sen Maliye'de bir memurdun, hiçbir zaman bakan olmadın. Niye bu millete yalan söylüyorsun. Başka çaresi yok, gelebileceğin tek yer memurluktu" diye konuştu.Miting alanındaki destekçilerinden söz vermelerini isteyen Erdoğan, "Öyle bir söz verin ki, artık bunların herhangi bir umudu da kalmasın. Nedir o? Diyarbakır'da, Yasin Börü'leri şehit eden namussuzlar bunlar değil mi? Bütün benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp 51 tane Kürt kardeşimizin ölümüne sebep olan bunlar değil mi?" dedi.Erdoğan, "Yine bunlar ne diyor? Selo'yu (Selahattin Demirtaş) çıkaracağız. Bir bozuntu var Garo (Paylan) diye, o Garo bozuntusu gitmiş ziyaret etmiş. Demiş ki: 'Şimdi nasıl olsa çıkacağım. Çıktıktan sonra Öcalan'ı ziyaret edeceğim. Ziyaretimle birlikte ondan bu görevi devralacağım.' Yani düşünün şimdi oradan Öcalan çıkacak, görevi buna verecek. Biz böyle bir görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne de evlat-yavru katili çıkabilir. Çıkamaz. Cezasını çekecek" ifadesini kullandı.