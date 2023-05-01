Erdoğan’ın İzmir mitingi dünya basınında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimlerinde CHP'nin iktidar olduğu İzmir'de önceki gün yaptığı ve yüzbinlerce kişinin katıldığı miting dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Mitinge geniş yer veren dünya basını, yaşadığı mide rahatsızlığından dolayı bir-iki gün programına ara veren Erdoğan'ın İzmir çıkarması için "Gürleyen bir şekilde geri geldi. Muhalefetin kalesinde güçlü katılım" yorumunda bulundu. İngiltere basınından BBC, küçük bir rahatsızlık geçiren Erdoğan'ın yeniden geri döndüğünü yazdı. "CHP'NİN kalesi" olarak nitelenen kentte vatandaşların Erdoğan'ın mitingine yoğun ilgisine dikkat çekilerek, "Muhalefetin kalesinde büyük kalabalık" denildi. Söz konusu haberde, mitinge katılan bazı vatandaşların "Ülkeyi değiştirdi. O bizi ayağa kaldıracak ve güçlendirecek" şeklindeki görüşleri de yer aldı. Miting alanındaki atmosfere ilişkin, "Cumhurbaşkanı'nı destekleyenler, onun iktidarını sürdürmesini ve Türkiye vizyonunu devam ettirmesini istiyor" denildi. Yunanistan basınından Ethnos, "Erdoğan'ın ciddi bir şekilde yeniden ortaya çıkışı: Muhalefet kalesinde büyük bir kitle toplandı" başlığını kullandı. İzmir sahilindeki mitinge gemilerin ve teknelerin de çeşitli afişlerle katıldığı ve 14 Mayıs seçimlerine iki haftalık bir sürenin kaldığı belirtildi. Fransız haber ajansı AFP ise Erdoğan'ın 3 gün sonra tekrar sahalara döndüğünü ve mitinglere hız kesmeden devam ettiğini aktardı.

DİĞER