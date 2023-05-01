Kılıçdaroğlu gaflarına yenisini ekledi: Ben Maliye Bakanıyken...

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafları da artarak devam ediyor. Daha önce de katıldığı televizyon programları ve mitinglerde gaf üstüne gaf yapan Kılıçdaroğlu, son olarak katıldığı bir canlı yayında da siyasi geçmişinde Maliye Bakanlığı yaptığını iddia etti. Soruları cevaplarken savunma yapan Kılıçdaroğlu, "Ben Maliye Bakanlığı yaparken" ifadesini kullandı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi geçmişinde Maliye Bakanlığı bulunmuyor. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu, hiçbir alanda bakan olmadı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.



İTTİFAKLARI DA KARIŞTIRDI

Geçtiğimiz günlerde de Malatya'da ittifak ortakları ile birlikte açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı demişti. Kılıçdaroğlu'nu, Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu düzeltmişti. Tarım konusunda yapacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu'nun bir başka gafı ise, Konya'nın Hollanda'dan büyük bir ülke olduğunu ifade etmesiydi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke" gafıyla dinleyenleri kendisine güldürmüştü. CHP liderinin son gafıyla ilgili demeç veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı anlaşılıyor ki cumhurbaşkanı adaylığını unutmuş. Başka bir hayal var. Çünkü zihinde geçen her şey zaman zaman dile vurur. Ve bu bir gaf değil. Dil sürçmesi değil. Ben 'Maliye Bakanıyken' diyor. Sayın Cumhurbaşkanı adayı, bir defa Sayın Cumhurbaşkanımızın sizin SSK'yla ilgili bir takıntısı var. Yani sizin Maliye Bakanı olma şansınız sıfır. O hayalleri kurmayın. Ama size yardımcı olacağım. Lütfen gelin Maliye Bakanlığımızda bir fotoğraf verin. İçinizde ukde kalmasın" şeklinde konuştu.

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