Kızılelma’ya övgüler dizildi

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları başta Yunanistan olmak üzere tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Milli Muharip Uçak, Bayraktar TB-2, Hürjet ve TCG Anadolu sık sık manşetlerde yerini alırken dün de gündem Kızılelma oldu. Yabancı ajanslar Kızılelma için 'yepyeni bir gelecek 'ifadelerine yer verirken, Baykar'ın yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar'ın "Türkiye oyuncu olmanın yanı sıra oyun kurucu olduğunu gösterdi" sözlerinden de bahsetti. Reuters, "Türk Baykar, gelecek yıl yeni hava muharebe uçağı üretmeyi planlıyor" bilgisini verdi.

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