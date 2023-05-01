PKK/YPG’nin sözde istihbarat sorumlusu etkisizleştirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), metropollerde eylem talimatı veren terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu "Mazlum Karamok" kod adlı Sabri Abdullah'ı Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'da etkisiz hale getirdi.



EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI

MİT'in 2018 yılında gerçekleştirdiği operasyondan yaralı kurtulması üzerine terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca öldüğü yönünde bilgiler yayılan Abdullah'ın sağ olduğu ve YPG/ SEL sorumluluğuna getirilip "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in talimatıyla MİT mensuplarına yönelik eylem hazırlığına başladığı da tespit edildi. Metropollerde gerçekleştirilecek eylemlerin planlanması ve organize edilmesi faaliyetlerini de yürüten Abdullah, MİT tarafından takibe alındı. Uzun süre önce harekat bölgelerindeki Mehmetçiğe ve Türkiye'ye yönelik eylem organizasyonlarının yanı sıra terör örgütüne muhalif isimlerin etkisiz hale getirilmesi ve kaçırılması, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, silahlı eylem planlama ve yönlendirme faaliyetlerini yönettiğini belirlenen Abdullah, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'da etkisiz hale getirildi.

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