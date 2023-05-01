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Haberler Politika Türkiye Yüzyılı 14 Mayıs seçimleriyle başlayacak

Türkiye Yüzyılı 14 Mayıs seçimleriyle başlayacak

1.5.2023

Gazete

Türkiye Yüzyılı 14 Mayıs seçimleriyle başlayacak
AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 14 Mayıs seçimlerini Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olarak gördüklerini ve milletin bu yönde tercihini kullanacağından emin olduklarını söyledi. Dağ, İzmir'de 14 Mayıs'ta, bir önceki seçime nazaran daha fazla oy çıkaracaklarına inandığını dile getirdi. Kampanya sürecini "doğruluk" üzerine inşa ettiklerini kaydeden Dağ, "Türkiye Yüzyılı başlangıcını 14 Mayıs olarak görüyoruz. Doğru zamanda, doğru adamla, doğru adımlarla, doğru ittifakla, doğru partiyle inşallah 14 Mayıs'ta milletimiz doğrudan yana olduğunu yine gösterecektir. Bizim sahadan gördüğümüz de budur" diye konuştu.
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