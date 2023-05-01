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Haberler Politika YSK, kantinlerin seçim günü açık olması kararını verdi

YSK, kantinlerin seçim günü açık olması kararını verdi

1.5.2023

Gazete

YSK, kantinlerin seçim günü açık olması kararını verdi
Yüksek Seçim Kurulu, (YSK), 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili seçimlerinde oy kullanılacak okullarda kantinlerin seçim günü açık bulundurulmasına karar verdi. Ankara kantinciler odası başkanlığınca YSK' ya oy verme günü okul kantinlerinin açık olup olmayacağı sorusu soruldu. Talebi görüşen Kurul, ilgili kanunlar ve YSK Kararlarının değerlendirilmesi sonucu oy verme günü okullardaki kantinlerin açık bulundurulmasında bir engel bulunmadığına hükmetti.
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