YSK, kantinlerin seçim günü açık olması kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu, (YSK), 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili seçimlerinde oy kullanılacak okullarda kantinlerin seçim günü açık bulundurulmasına karar verdi. Ankara kantinciler odası başkanlığınca YSK' ya oy verme günü okul kantinlerinin açık olup olmayacağı sorusu soruldu. Talebi görüşen Kurul, ilgili kanunlar ve YSK Kararlarının değerlendirilmesi sonucu oy verme günü okullardaki kantinlerin açık bulundurulmasında bir engel bulunmadığına hükmetti.

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