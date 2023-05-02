AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dün akşam katıldığı bir televizyon programında 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dağ, "Şu an, AK Parti açık ara birinci ve biz inşallah birinci turda ipi göğüsleyeceğiz." dedi. "Ülkemizin daha 20 yıl AK Partiye ihtiyacı var" diyen Dağ, İzmir mitinginin başarısına ve muhalefetin başarısızlığına şu sözlerle dikkat çekti: "AK Parti'nin hemen hemen tüm İzmir mitinglerini gençlik kollarında olduğum süreden itibaren takip ederim. Bu İzmir mitingi 2014-15 dönemindeki kıvamındaydı. CHP'nin İzmir mitingi heyecan uyandırmayan bir mitingdi. Genel başkanların konuştukları birbirini tutmuyordu."

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