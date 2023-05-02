Hayal kurmayı bırakın desteğimiz Erdoğan’a

Önceki gün Karabük ve Bartın mitinglerinde coşkulu kalabalıkla kucaklaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir destek sözü aldı. Miting alanını hınca hınç dolduran vatandaşlar, "Muhalefet 14 Mayıs için hayal kurmayı bıraksın. Biz sayın genel başkanımızın izinde yine 'Sonuna kadar Erdoğan' diyoruz" şeklinde konuştu. Karabük ve Bartın mitinglerinde Bahçeli'nin, "14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam diyecek miyiz?" sorusuna güçlü bir şekilde "Evet" yanıtı veren vatandaşlar, 7'li koalisyona da net bir mesaj gönderdi.



MURATHAN YILDIRIM

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