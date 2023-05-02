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Haberler Politika "PKK’nın sözde marşında esas duruşa geçiyorlar"

"PKK’nın sözde marşında esas duruşa geçiyorlar"

2.5.2023

Gazete

PKK’nın sözde marşında esas duruşa geçiyorlar
AK Parti Aydın Milletvekili adayı Mustafa Abak, Nazilli'ye bağlı kırsal Bereketli ve Arslanlı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Konuşmasında CHP Aydın Milletvekili adayı Bülent Tezcan'ı hedef alan Abak, "Her fırsatta terör örgütüyle iş tutmayız diyen CHP'yi görüyorsunuz. İşte aralarına koydukları mesafe bu. Sayın Tezcan, PKK'nın sözde marşında esas duruşta duruyor. Her tarafta da PKK'nın paçavra bayrağı. Utanmadan bir de oy istiyorlar" ifadelerini kullandı. CHP'li Tezcan'ın geçen hafta da HDP çadırını ziyaret ettiğini söyleyen Abak, "CHP, terör örgütü PKK ile iç içedir" dedi.

İHSAN KARATAŞ
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