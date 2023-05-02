Soylu: Terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı

Terör örgütünün dağlarda sadece 86 teröristinin kaldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu 86 teröristi Cumhuriyetin 100. yılının bitişi olan 29 Ekim 2023'te tamamen ortadan kaldırmazsak namerdiz" dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum'da vatandaşa hitap etti. Göreve geldiğinde Başkan Erdoğan'ın kendisine teröre destek veren belediyelerle ilgili talimat verdiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti: "2 gün sonra sabah hepsini derdest ettik, hepsini aldık görevden. Onların zamanında saat 4'ten sonra insanlar sokağa çıkmazlardı, mahkemeler kurmuşlardı. Aynı zamanda haraç alıyorlardı esnaftan. Hadi bakalım şimdi haraç al da göreyim seni. Biz sadece PKK'yı, PYD'yi yenmiyoruz. Biz aynı zamanda onların ağa babalarını da yeniyoruz Allah'ın izni ve inayetiyle."

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