Suriye ve Şırnak şehitleri uğurlandı

Suriye'nin Telabyad kentinde uygulama noktasında müdahale ettikleri bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan 2 polis memuru, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Şehit olan polis memurları Resul Barutcu'nun (26) cenazesi Osmaniye'de, Özgür Barçın'ın (40) cenazesi ise Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Bunun yanı sıra Şırnak'taki kazada şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı. Uludere karayolunda askeri personeli taşıyan S.F'nin kullandığı otobüsün, virajı dönerken kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan iki asker memleketlerinde toprağa verildi. Sözleşmeli Er Muhammed Koçak Van'da, Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ise Balıkesir'de sonsuzluğa uğurlandı.

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