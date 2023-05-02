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Haberler Politika Yurt dışındaki seçmenler sandıklara akın ediyor

Yurt dışındaki seçmenler sandıklara akın ediyor

2.5.2023

Gazete

Yurt dışındaki seçmenler sandıklara akın ediyor
14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy verme işlemi sürüyor, 21 ülkede oy kullanılıyor. AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt dışı seçmenlerimizin oy verme süreci devam ediyor, 4 günde oy kullanan sayısı 500 bini geçti" açıklamasını yaptı. 1.5 milyon Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da, oy verme işlemi 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Ülkede kullanılan oy sayısı 200 bine dayandı.

ALMANYA'DA REKOR
Almanya'da 2018 seçimlerinin ilk dört gününün sonunda toplam 165.154 kişi sandığa gitmiş iken, bu seçimin ilk dört gününde 211.958 kişi oy kullandı. Bir önceki seçimin dördüncü günü sonuna göre Almanya'da oy kullanımında yüzde 28,34 artış var. Aynı şekilde Avusturya`da da yüzde 57,84, Fransa`da ise yüzde 47,48 artış var. ABD'de New York, Fransa'da Paris, Avusturya'da Viyana, Belçika'da Anwers İngiltere'de Londra, Hollanda'da Rotterdam, en yüksek oy kullanılan şehirler.

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