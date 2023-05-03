Akşener’in ‘2. sırayı önerdim’ açıklamasını Çıray yalanladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletvekili adaylığından çekildikten sonra parti içine yönelik 'önseçim', 'liste' ve 'oy oranlarının barajın altına düştüğü' eleştirileri ile gündem olan İzmir Milletvekili Aytun Çıray'la ilgili açıklamalarda bulundu. Çıray'dan sosyal medya hesabı üzerinden Akşener'in açıklamalarına yanıt geldi.

'ANİ BİR İŞ YAPMADIM'

Akşener, canlı yayında yaptığı açıklamada, Aytun Çıray'la ilgili, "Aytun Bey istifa etmedi, adaylıktan çekildi. Ön seçim yapınca sonuçlarına uyacağım diye ilan ettim. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde ikinci sıraları kontenjan kullanacağımı söyledim. Aytun Bey'i kontenjan olarak 2. sıradan gördük. Kendisinin bilgisi olmadan ani bir iş yapmadım. Özel kalem arkadaşımıza kendisine bilgi vermesini istedim. Kendisini aradı, 'ikinci sıraya konulacaksınız, bir itirazınız var mı' dendi. 'İkinci sırayı kabul edemem' dedi, akşam üstü 'feragat ediyorum' dedi. Benzer bir şey bir başka arkadaşımıza da aynı bilgi verildi. 'İkinci sırayı istemiyorum' demişti. 'Müracaatımı geri çekeyim, beraber çalışalım' dedi. O arkadaşımız çalışıyor. Bakanlık sistemi içinde değerlendirecek bir arkadaşımız" ifadelerini kullandı.

'İSTİFA MAKAMI DEĞİLİM'

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: "Yavuz Bey'le ilgili bilmiyorum. Benden randevu istedi. Hayhay buyurun dedim. Sonra bir baktım istifasını getirecekmiş. İstifa makamı ben değilim, Meclis. Sonrasında herhangi görüşmemiz olmadı. Ben partiden ayrılan arkadaşlara incitici bir şey söylemedim. Şu ayrılan arkadaşlarımız HDP ile mevzuyu gündeme koyuyorlar mı, bu çok saygısız ve sahte bir tavır. Sayın Hüseyin Baş, çok saygı duyduğum genç kardeşimiz. Ben masaya götürdüm. Oradaki ölçü şu oldu; hayhay kendi hakkında problem yok, ama 6'lı oldu bu masa, büyütmek istemiyoruz, dediler. Sayın Sarıgül'ü Erzincan'dan aday gösterdiler, çok da güzel oldu. Erzincan memleketi. Bu CHP'nin atması gereken adımdı."

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

MERAL Akşener'in bu sözlerine Çıray'dan yanıt gecikmedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ifadelerine sosyal medya hesaplarından yanıt veren İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray açıklamalar için 'gerçek dışı' değerlendirmesinde bulundu. Çıray, "Sayın Meral Akşener, hakkımda konuyu saptıran, eksik, gerçek dışı açıklamada bulundu. Bu defa kapsamlı bir şekilde yapacağım meşru müdafaa hakkımı seçim sonrasına erteliyorum" diye konuştu.