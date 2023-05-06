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Haberler Politika Davutoğlu'nun Gelecek Partisi’nde büyük şok!

Davutoğlu'nun Gelecek Partisi’nde büyük şok!

6.5.2023

Gazete

Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nde büyük şok!
ERZURUM Palandöken ilçesinde Gelecek Partisinden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı. AK Parti Erzurum milletvekili Selami Altınok birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, yeni üye Muhammet Fırat Kırbaç Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini belirtti. Palandöken ilçesinde bir restoranda, Gelecek Partisinden istifa eden Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fırat Kırbaç ile üyelerin bulunduğu 300 kişinin AK Parti'ye katılımı nedeniyle program düzenlendi. AK Parti Erzurum milletvekili ve milletvekili adayı Selami Altınok, ülkenin kardeşliği için siyaset yaptıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından yeni üyelere rozet takılan programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti milletvekili adayı Muhammed Gökberk Kocaaliler ile partililer katıldı.
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