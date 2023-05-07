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Tarihte en çok parti ile temsil edilecek Meclis

7.5.2023

Gazete

Tarihte en çok parti ile temsil edilecek Meclis

14 Mayıs seçimleri için geriye sayım başlarken yeni Meclis'in nasıl bir yapıda olabileceği de artık iyice netleşti. Yeni dönemde Cumhur, Millet, Emek ve Özgürlük ittifakları bünyesinde 19 partinin Meclis'te temsil edilmesi bekleniyor. İttifaklarda seçim barajına takılma sıkıntısı olmadığı için ayrı listeler ile girseler de tüm partilerin milletvekili çıkarma olasılığı bulunuyor. Büyük partilerin listelerinden seçime girenler de seçilebilecek yerlerde adayları olduğu için TBMM'de temsil edilebilecek. Oy oranları barajın altında kalan TİP ve YRP ve BBP belli illere yüklenip milletvekili çıkartabilirse 19 parti Meclis'e girecek. En az Meclis'te temsil edilecek parti sayısı ise 16 olacak.

ZÜBEYDE YALÇIN

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