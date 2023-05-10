Kılıçdaroğlu: HDP’nin bize verdiği destekten memnunuz

TERÖRLE arasına mesafe koyamayan HDP ve diğer bileşenleri, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Öte yandan, PKK'nın sözde yönetici kanadından yapılan açıklamalarda da, Kılıçdaroğlu'nun adaylığında birleşme çağrısı yapılıyor. Katıldığı televizyon programında seçime dair soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğinden memnun olduğunu söyledi. CHP lideri, "HDP'nin de dahil olduğu bir ittifak var, o ittifakın bütün bileşenleri bize destek oluyorlar. Biz bu destekten memnunuz" diye konuştu,

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