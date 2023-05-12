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Haberler Politika Çavuşoğlu: FETÖ oyunları geri döndü

Çavuşoğlu: FETÖ oyunları geri döndü

12.5.2023

Gazete

Çavuşoğlu: FETÖ oyunları geri döndü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, "Bu topraklarda kararı milletimiz verir, böyle hayal gücü yüksek yazılarla, Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'yi her zaman hedef almışlardır, umdukları gibi olmadı. İşte her türlü ayak oyunları, ahlaksızlık, montaj, şantaj ne varsa hepsini yapmaya başladılar. FETÖ oyunları geri döndü. FETÖ'cüler bilet aldı 'dönüyoruz Kılıçdaroğlu kazanacak dediler'. Onlar dönmedi ama FETÖ oyunları ülkeye döndü" dedi.
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