Namussuz montajcılar iş başında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" mitingde konuştu. Bahçeli, şunları söyledi: "Son günlerde 14 Mayıs'ı kundaklamak için karanlık eller devrededir. Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları işbaşındadır. Küresel medya, dış güçler, emperyalizme ruhunu satmış iç odaklar, sosyal medya teröristleri, ajan provokatörler, bölücü çevreler, azgınlaşmış Türk düşmanları 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın mukadder zaferini gölgelemek amacıyla alçakça kurgu ve kumpas peşindedir."



CHP TANINMAZ HALDE

"Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu teröristlerle yol yürümektedir, zalimlerin kontrolündedir" diye konuşan Bahçeli, "Bu nedenle paravan adaydır, kumandalı adaydır, kukla adaydır, 7 artı 2 formatlı kumar masasının icazetli adayıdır. Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlarına yakayı kaptırmıştır. Onların dümen suyuna girmiştir. Maalesef CHP artık tanınmaz ve tanımlanamaz haldedir" ifadelerini kullandı.



BELİNİ BÜKEMEZLER

Bahçeli, "The Economist Dergisi 'Erdoğan gitmeli' manşeti atmaktadır. Doğru zaman, doğru adam, Recep Tayyip Erdoğan'a diş geçiremezler, belini bükemezler, başını eğemezler. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı buna izin vermez" dedi.



BURCU ŞEN

DİĞER