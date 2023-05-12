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Haberler Politika Tahıl Girişimi dörtlü formatta devam edecek

Tahıl Girişimi dörtlü formatta devam edecek

12.5.2023

Gazete

Tahıl Girişimi dörtlü formatta devam edecek
Milli Savunma Bakanlığı, "Tahıl Girişimi"nin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik çalışmaların, Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve BM ile ikili ve çok taraflı görüşmelerin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapıldığı belirtildi. İki gün boyunca tarafların yapıcı yaklaşımlarıyla faydalı toplantıların icra edildiği vurgulanan açıklamada, "İmzalandığı günden itibaren, dünya çapında gıda fiyatlarının istikrarına önemli katkı sağlayan ve dünya gıda arzı ile güvenliği açısından hayati önemi haiz Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda olumlu ve yapıcı ilerlemeler kaydedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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